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/655566/تنفيذا-لتوجيهات-السيسينائب-محافظ-الدقهلية-يزور-قرية-طماي-الزهايرة-مسقط-رأس-أم-كلثوم-لدراسة-تحويلها- لقرية-نموذجية-سياحية
تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو دراسة مقترح تحويل قرية " طماي الزهايرة" بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لتكون مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، لمرافقة اللجنة المشتركة من وزارات الأثار والسياحة والثقافة والتنمية المحلية لزيارة ميدانية لقرية طماي الزهايرة "مسقط رأس أم كلثوم".
دوت الخليج يرصد تفاصيل تحويل قرية طماي الزهايرة مسقط رأس أم كلثوم لقرية نموذجية سياحية
مسقط رأس أم كلثوم
وأوضح نائب المحافظ، الإهتمام البالغ من محافظ الدقهلية بهذا المشروع السياحي الذي سيكون له الأثر البالغ في وضع محافظة الدقهلية من الناحية السياحية لما تمثله الراحلة أم كلثوم للمصريين وللكثيرين من أبناء الدول العربية وبإعتبارها قيمة فنية وغنائية خالدة مازالت عالقة في الأذهان بفنها وما قدمته عبر تاريخها الغنائي فضلا عن إسهامتها المعروفة في النضال الوطني.
وأشار نائب المحافظ أن زيارة اليوم مع اللجنة الوزارية من الوزارات المعنية السياحة والأثار والثقافة والتنمية المحلية قامت بالمعاينة علي الطبيعة للمنزل الذي ولدت وعاشت فيه ام كلثوم والمنطقة المحيطة به بالكامل وذلك بهدف بلورة رؤية موحدة لدراسة تنفيذ هذا المشروع السياحي الثقافي الكبير بقرية طماي الزهايرة بالدقهلية وتحويلها لقرية نموذجية لتكون مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية.
وقد التقت اللجنه في زايارتها بأحد أفراد عائلة وأسرة ام كلثوم وعدد من مواطني القرية، حضر الزيارة المحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ونواب رئيس المدينة،
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنفيذا لتوجيهات السيسي..نائب محافظ الدقهلية يزور قرية طماي الزهايرة "مسقط رأس أم كلثوم" لدراسة تحويلها لقرية نموذجية سياحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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