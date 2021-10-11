سائقي موقف كوبري الساحل: مافيش حد أختفى من زمايلنا والحادثة ماحصلتش «فيديو»

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واقعة كوبري الساحل ، توجه محرري موقع دوت الخليج، إلى موقف ميكروباص كوبري الساحل بإمبابة لتقصى حقيقة غياب سيارة أجرة، والتأكد من مصداقية الحادث.

دوت الخليج

سائقي موقف ميكروباص كوبري الساحل يكشفون حقيقة سقوط الميكروباص

وبسؤال السائقين عن حقيقة غياب أحد زملائهم من الموقف، أكدوا لمحرر موقع دوت الخليج، أنه لم يغب أحد نهائيًا من السائقين رافضين الأقاويل التى تتردد بشأن غياب سائق هو من كان يقود سيارة أجرة فى طريقة أعلى كوبري الساحل.

سائق: مافيش حد أختفى من زمايلنا والحادث ماحصلتش

وقال أحد السائقين الموجودين فى الموقف:" لو أهل الناس (الركاب) اللى مفترض أنهم فى العربية لية مابلغوش عن غياب قرايبهم".

وتابع السائق حديثه:" ماسمعناش من ساعة ما أعلنوا عن الحادث أن فى حد قال عربيته اختفت أو وقعت فى النيل، ويعني هو السواق دا مالوش أهل".

وتحدث سائق آخر لـ دوت الخليج، قائلًا:" الحاجز الحديدي للكوبر وقع من الساعة 2 بالليل، معقولة مافيش حد ظهر وقال دي عربيتي".

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بينما أشار آخر إلى أن المؤكد فى واقعة كوبري الساحل، أن الحدث غير حقيقي، وإنما هو نتيجة سقوط توك توك وتن إنشاله، حيث قال أحدهم:" الموضوع دا مش منطقى واللى حصل أن فى توتوك كان وقع وتم رفعه".