كارتيرون يجتمع مع لاعبي الزمالك.. تدريبات تأهيلية في مجمع الصالات

وأشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تدريب اللاعبين، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول بالفريق لأفضل مستوى بدني. ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء حيث من المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:

في حرسة المرمي: محمد أبو حبل

عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام وأحمد أبوالفتوح وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.