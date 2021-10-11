/655573/وزير-الرياضة-ينهى-أزمة-إيقاف-الاتحاد-المصرى-للكرة-الطائرة-خلال-اجتماعه-اليوم-تفاصيل

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم عبر الفيديو كونفرانس اجتماعاً مع ممثلي الاتحادين الدولى والإفريقي للكرة الطائرة وذلك لبحث وإقرار كافة الأطر والآليات الخاصة بتجنيب إيقاف الاتحاد المصري للكرة الطائرة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

وبرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد الاجتماع الذى تم من مكتب الوزير بمشاركة فابيو ازيفيدو المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، والسيدة بشري حجيج رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة وممثلي اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وحضور الأستاذ سامح حمدى رئيس اللجنة المعينة لإدارة شئون الاتحاد المصرى للكرة الطائرة طرح العديد من المباحثات الخاصة بالاتحاد المصرى للكرة الطائرة، وتم الاتفاق على الآليات الخاصة بإقامة الانتخابات تنسيقاً واتساقاً مع المواثيق الدولية وفى ضوء قانون الرياضة المصرى رقم 71 لسنة 2017 واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد وزير الرياضة خلال مناقشاته مع ممثلي الاتحادين الدولى والإفريقي للكرة الطائرة أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها المعنية حريصة على إقامة الانتخابات الخاصة بجميع الاتحادات الرياضية في أجواء كاملة من النزاهة والشفافية والعدالة المطلقة بما يحقق مصالح المنظومة الرياضية المصرية وتطلعات الجمعيات العمومية.

وفى ذات السياق، أضاف وزير الشباب والرياضة لممثلي الاتحادين الدولى والإفريقي أن مصر أصبح لديها العديد من الإمكانيات في البنية الرياضية والقدرات الفنية والبشرية التي تؤهلها لتصبح واحدة من اهم المراكز الدولية لاستضافة مختلف المنافسات العالمية للكرة الطائرة ، فضلاً حرص الوزارة على وضع كافة إمكانياتها في جميع المحافظات كأدوات تستطيع أسرة كرة الطائرة المصرية من خلالها توسيع قاعدة الممارسين للعبة.

كما أكد وزير الرياضة على عزم مصر وإصرارها إجراء العملية الانتخابية في موعدها لاستقرار منظومة الكرة الطائرة حيث أن المنظومة بها تصدع منذ عام 2015 وصراعات داخلية والتي لابد من وأدها وتصحيح المسار بالانتخابات مثلها مثل جميع الاتحادات الرياضية في مصر.

ووجه كل من فابيو ازيفيدو المدير التنفيذي للاتحاد الدولي والسيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي الشكر لوزير الشباب والرياضة على حرصه على حل كافة المشكلات المتراكمة بخصوص الاتحاد المصرى، حيث تم الاتفاق على إرسال خطاب من التحاد الدولى يؤكد على المساندة الكاملة من الاتحاد الدولى لكافة الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحقيق الاستقرار للاتحاد المصرى وإجراء انتخاباته في أجواء من الشفافية والنزاهة وهو ما تضمنه وتحرص عليه وزارة الشباب والرياضة وكافة المؤسسات المصرية المعنية.