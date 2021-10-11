خلال لقاءه محافظ الإسكندرية..وفد نواب «تنسيقية الشباب» يبحث احتياجات الشارع السكندري مع «الشريف»

/655574/خلال-لقاءه-محافظ-الإسكندريةوفد-نواب-تنسيقية-الشباب-يبحث-احتياجات-الشارع-السكندري-مع-الشريف

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفدا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، ضمن برنامج زيارة نواب وأعضاء التنسيقية لمحافظة الإسكندرية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء وفد التنسيقية بمحافظ الاسكندرية

ذوى الاعاقة

وتناول اللقاء عددا من الملفات التي تخص المحافظة، وتمس الاحتياجات اليومية للشارع السكندري، ومنها توفير سكن كريم للمواطنين من خلال المشروعات القومية مثل «بشائر الخير» وإتاحة شواطئ الإسكندرية للجمهور، والاهتمام بذوي الإعاقة، وبدء العام الدراسي.

وتضمن اللقاء نقاشا مفتوحا بين المحافظ ونواب التنسيقية، أكد خلاله أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان ضرورة التكامل والتعاون الدائم بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

كما تطرق اللقاء لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء 6 تلاميذ من إحدى مدارس المحافظة، وهو ما نفاه المحافظ، مؤكدا وجود حالة تدفاع بين أولياء الأمور، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل المسؤولين عن هذه الواقعة للتحقيق وتوقيع الجزاء المناسب عليهم.

وأجرى الوفد جولة داخل مكتبة الإسكندرية تضمت زيارة المتاحف والمعارض.

يشارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن وفد برلماني رفيع المستوى برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ممثلاً عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعضوية كل من النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية والنائبة دكتورة رشا أبو شقرة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنه الشئون الإفريقية في أعمال الدورة الـ76 للهيئة التنفيذية والاجتماع الـ 43 لاتحاد البرلمانات الإفريقية المنعقد حاليا بدولة جيبوتي ويستمر لمدة 5 أيام.

وأكد الدكتور شريف الجبلى أنه سيتم طرح رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال هذه الاجتماعات بشأن جميع القضايا التى تهم الدول الإفريقية من أجل دعم مجالات التعاون والتنسيق بين جميع دول القارة السمراء، مشيراً إلى جانب وجود اهتمام كبير من البرلمانات الإفريقية بمشاركة مصر في مثل هذه الاجتماعات.