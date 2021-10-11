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/655576/وزيرة-الهجرة-ثقة-المصريين-بالخارج-فى-قيادتهم-السياسية-وراء-الدفعة-القوية-للتحولات-المالية
علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على مؤتمر دور التحويلات النقدية فى زياد الاستثمار، الذى انعقد أمس بحضور عدد من المؤسسات والوزراء.
دوت الخليج
وزيرة الهجرة: لابد من التوقف أمام ماسجلته تحويلات المصريين فى الخارج من ارتفاع ملحوظ
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة:” كان لابد من التوقف أمام ماسجلته تحويلات المصريين فى الخارج من ارتفاعا ملحوظا، لمناقشة سبل الحفاظ على هذه القفزه التاريخيه، وكذلك العمل على زيادتها”.
وزيرة الهجرة: تطوير خدمات القطاع المصرفى وراء زيادة تحويلات المصريين بالخارج
وأحالت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم السبب وراء تدفق أموال المصريين فى الخارج إلى السياسة النقدية المتبعة، حيث قالت:” ثقة المصريين فى الخارج فى قيادتهم السياسية فيما اتخدته من إجراءات لاستقرار سعر الصرف، وتطوير خدمات القطاع المصرفى، وتحسين المناخ الاستثمارى، وبالتاكيد برنامج الاصلاح الإقتصادى، كان له من الدفعة القويه لزياده هذه التحويلات”.
كما وجهت الوزيرة نبيلة مكرم الشكر والتقدير لكل من شارك فى هذا المؤتمر الذى نظمته وزارة الدولة للهجرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الايطالية للتعاون، وشكر خاص لدكتور/ محمود محى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والشكر موصول للساده منظمى المؤتمر.
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