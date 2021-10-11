محافظ المنيا يشيد بدور الجامعات الخاصة فى دعم وترسيخ المشاركة المجتمعية

جدة - نرمين السيد - بحث أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الاثنين، مع الدكتور علاء عشماوى رئيس جامعة "دراية"، أوجه التعاون بين المحافظة والجامعة فى الفترة القادمة، وخاصة مشاركة الجامعة فى القوافل الطبية والتى تجوب قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.





وأشاد المحافظ، بدور الجامعات الخاصة فى دعم وترسيخ المشاركة المجتمعية، والذى يعد مكونا أساسيًا من مكونات منظومة التعليم الجامعى الخاص، مع تشجيع التعاون والشراكة بين الجامعات الخاصة والشركات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والخدمية وغرس مبدأ العمل الحر لدى الطلاب، مؤكدًا على أن الجامعة ساهمت وبشكل كبير فى خفض مستويات الاغتراب لأبناء المحافظة والذين يضطرون للدراسة بالقاهرة والمحافظات الأخرى، لافتا إلى أهمية التنوع فى الفرص التعليمية والذى يسهم فى إفراز تعليم ذو مستوى عالى.

ودعا المحافظ إلى أهمية التركيز على توفير تعليم جامعى بجودة عالية تتوافق مع متطلبات العصر لقاطنى صعيد مصر، والتأكيد على التفاعل مع البيئة المحلية فى إطار بيئة أكاديمية متميزة ملائمة لهذا التعلم.

أوضح، رئيس جامعة "دراية"، أن الجامعة تضم حوالى 4500 طالب وطالبة وتمنح طلابها عدد من المزايا التى يتمتع بها طلاب الجامعات الحكومية، وبها 4 كليات وهى العلاج الطبيعى والصيدلة والأسنان وإدارة الأعمال، وسيتم قريبا إضافة كليات جديدة منها الهندسة والطب والتمريض والفنون الجميلة، كما توفر الجامعة سكنا طلابيا على مستوى راقى وقريب من الجامعة بتخفيض 50% لأبناء الصعيد، مشيراً إلى أنه سيتم فتح عيادات طب الأسنان للجمهور قريبا بأفضل التجهيزات الطبية.