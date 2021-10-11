مصر ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة

وقالت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان لها : " تُرحب جمهورية مصر العربية بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، اليوم، برئاسة السيدة نجلاء بودن، مُثمنة الجهود الوطنية المُخلصة التى تبذلها الدولة التونسية للاستجابة لتطلعات الشعب التونسى الشقيق نحو الازدهار والنماء".
وتابع البيان : "كما تُعرب مصر عن ثقتها فى قدرة الحكومة التونسية الجديدة على مُجابهة كافة التحديات المختلفة، فى إطار التكاتف الشعبى وتحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وتؤكد مصر أنها ستظل داعمة ومُساندة لجهود القيادة التونسية فى مساعيها نحو ترسيخ ركائز الاستقرار فى تونس، وتحقيق التقدم والتنمية، بما يصون مُقدرات شعبها الشقيق ويحفظ مؤسسات الدولة الوطنية".
واختتم البيان : " وتتطلع مصر إلى العمل مع الحكومة الجديدة على الارتقاء بأُطر التعاون الثنائى المُتميزة بين البلدين الشقيقين، وتعزيز آليات التشاور حول مُختلف القضايا ذات الاهتمام المُشترك، فى إطار ما يجمع البلدين من أواصر أخوية وروابط وثيقة على شتى الأصعدة، وبما يُعظم من مصالح الشعبين الشقيقين".
هذا، وكانت الحكومة التونسية الجديدة قد أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين، حيث أمر الرئيس بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
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