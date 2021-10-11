رئيس الوزراء يستكمل مناقشة ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستكمال المناقشات حول ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وشريف علوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ومحمد أبو موسى وكيل محافظ البنك المركزى، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين.





واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتى استكمالا للاجتماع السابق الذى عقد بغرض وضع ضوابط لتنظيم السوق العقارية، والذى تم خلاله تكليف وزير الإسكان بعقد اجتماعات مع المستثمرين والمطورين العقاريين لمناقشة التفاصيل ذات الصلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الهدف من ذلك هو مساندة المُطوّر العقارى الجاد فى هذا القطاع المهم، الذى يُسهم فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وكذا توفير فرص العمل، وفى الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة عدد من الضوابط والآليات المقترحة مع عدد كبير من المطورين العقاريين، بهدف العمل على تنظيم السوق العقارية وإيجاد علاقة متوازنة بين الدولة كمنظم لهذه العملية، والمطورين الجادين، وكذا العملاء الذين يحصلون على الوحدات.

وقال الوزير : الدولة حريصة على استمرار تطور ونمو النشاط العقارى، من أجل توفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفيره لمئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، باعتبار أن السوق العقارية فى مصر تعتبر من الأنشطة الرئيسة الدافعة للاقتصاد الوطنى خلال المرحلة الحالية.

ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى أن الضوابط المقترحة تتعلق بتنفيذ مراحل المشروع العقارى، وآلية بيع الوحدات السكنية، وضوابط التصرف فى مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط، وغيرها.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة هذه الضوابط والآليات المقترحة، ووجه رئيس الوزراء بضرورة إعادة ضبط صياغة بعض النقاط التى تمت إثارتها فى الاجتماع، وإعداد الصيغة النهائية لإعلانها.