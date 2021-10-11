مدير مركز تطوير وسلامة الغداء:نحلل المنتجات من الحقل أو المصنع حتي مائدة المستهلك«فيديو»

/655575/مدير-مركز-تطوير-وسلامة-الغداءنحلل-المنتجات-من-الحقل-أو-المصنع-حتي-مائدة-المستهلكفيديو

قال د. مدحت بيومي مدير مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائيه، أن مركز تطوير وسلامة الغذاء سلامة يحلل كافة المنتجات الغذائيه الخام أو المُصنعه أو النصف مصنعه من خلال 9 معامل موحدة داخل المركز.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم للوقوف حول دور المركز الهام في تحليل السلع التموينيه قبل طرحها للمواطنين.

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وأضاف د. مدحت بيومي أن للمعمل القدرة علي تحليل 1000 نوع من المواد الغذائيه، من خلال كوادر مدربه جيدًا وأجهزة حديثه جدًا، و هذه الأجهزة قدرتها عاليه جدًا حيث قدرة هذه الأجهزة الطبيه، والتحليليه تصل إلي الجزء من البليون ، كما يوجد بالمركز معامل تحليل كيميائيه ، ميكروبيولوجيه، معامل دراسة المبيدات ،معامل كشف غش السلع الغذائيه مثل الزيوت، معامل تحليل عناصر تربه ومياه.

واستكمل د. مدحت بيومي مدير مركز تطوير وسلامة الغذاء أنه متوفر بالمركز دورات تدريبة متخصصة قادرة علي تدريب العاملين في قطاع الزراعه أو العاملين في قطاع العلوم، و مزودة بأحدث وسائل وبرامج التدريب ، المركز حاصل علي شهادة جودة الايزو 9001 كما يتم تحليل كافة المنتجات التموينيه المقدمة للمواطنين وعددها 28 سلعه.

كما أشار د. مدحت بيومي إلي أن المعامل الموجودة داخل المركز تضم الإختبارات الكيميائية و الاختبارات البيولوجية و اختبارات المعادن والمياه و المواد البلاستيكيه، و تقدير متبقيات المبيدات و الهرمونات و بقايا العقاقير الطبية والمضافات الغذائية والأحماض العضوية والسموم الفطرية و كشف غش الزيوت والدهون و تقدير المحليات الصناعية .

وزارة التموين تتلقي يومياً من الشركة القابصة للصناعات الغذائيه تقريراً بنتائج التحليل

كما أوضح الدكتور خالد شعبان نائب رئيس المركز أن هدف المركز تحليل المنتجات الغذائيه من الحقل أو المصنع إلي مائدة المستهلك فكل ما هو منتج غذائي يتم تحليله، ووزارة التموين تتلقي يومياً من الشركة القابصة للصناعات الغذائيه تقريراً بنتائج التحليل ومن خلال هذا التقرير تتخذ الوزارة قراراتها كما يعد المنتج أمن في حين إتباع المُصنع المعايير القياسيه المصريه لأن المعايير المصريه تنطبق علي المعايير العالميه والاوروبيه.

كما أشار د. مدحت بيومي أن عام 2021 العام الأول للتدريب في المركز وبالفعل تم استقبال الخريجين أو الطلبه الذين مازالوا في الفرق الثالثه والرابعه من كليات الزراعه او طب بيطري او العلوم والتحقوا بالبرنامج التدريبي داخل المركز، كما شارك في الدورة 28 مُتدرب ومدة الدورة استغرقت 4 ايام تدريب مكثف وتم تقسيم المتدربين الي مجموعات بحيث لاتزيد الدوره علي 10 مُتدربين وكانت الدوره عن جودة تصنيع الزيوت وفي نهاية الدورة التدريبيه حصلوا علي شهادات معتمدة كما حصدت برامج التدريب علي تقييمات عاليه جدا من قِبل الطلاب.

نتائج التحليل في زمن قياسي جدا

واستطرد د. مدحت بيومي أن أسعار التحليل تبدأ من 25،50ج حسب الاختبار ويمكن ان يصل الي 1500 وذلك حسب انواع الاختبارات المطلوبه وايضا المركز لاينافس فقط في السعر ولكن في الوقت حيث نقدم نتائج التحليل في زمن قياسي جدا حيث يمكن من خلاله اتخاذ القرار بدقه وسرعه فجودة النتائج مرتفعه وتنوع في انواع الاختبارات فالمركز يوفر الوقت و النتيجه.

من جانبه، قال الدكتور خالد شعبان نائب رئيس المركز إن مميزات المركز تتمثل في وجود كافة الاجهزة والتحاليل حيث انه مركز متكامل و يوجد بالمركز 1000 نوع من التحاليل واختصاراً للوقت ف نتيجة التحليل تتم في وقت قياسي.

والتوجيه والتأهيل ف عند وجود مشكله يتم التوجيه والاستشارات لحل هذه المشكله بالاضافه الي الدورات التدريبيه للعاملين ،يتم اجراء اكثر من ٥٠٠ تحليل للسلع الغذائية للتأكد من خلوها من المبيدات و المواد السامة، ويتم استقبال عينات من المنتجات الغذائيه شهريا حسب الطاقه الاستيعابيه للافراد والاجهزة والمركز يحتوي علي اعلي طاقه استيعابيه.

كما اشاد مدير مركز تطوير وسلامة الغذاء ان ذلك في اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم تداول اي سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية وتطبيق المواصفات الأوروبية على جميع السلع التي يتم تداولها بالاسواق ، بمنع تداول السلع مجهولة المصدر و المساهمة في تحسين جودة المنتج المحلي و فتح أسواق تصديرية لهم .

ومن الجدير بالذكر ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية افتتح المركز منتصف شهر سبتمبر الماضي بمشاركة السيد القصير وزير الزراعة و الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة و ذلك بتكلفة تصل إلي 100 مليون جنيه.