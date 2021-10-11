نسرين عمر لـ دوت الخليج: مصر لديها قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية النسائية مؤهلة للعمل السياسي

/655572/نسرين-عمر-لـ-تحيا-مصر-مصر-لديها-قاعدة-قوية-وغنية-من-الكفاءات-الشبابية-النسائية--مؤهلة-للعمل-السياسي

ثمنت النائبة نسرين عمر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، فى الاحتفال باليوم العالمي للفتيات دعم القيادة السياسية لفتيات مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن احترام المرأة المصرية بدأ فى عهده، إضافة إلى فتح الطريق أمامها نحو المشاركة في الحياة العامة، فضلا عن إطلاق "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة"في سبتمبر 2015، بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي لتنضم له عدد كبير من الفتيات.

تمكين المرأة سياسيا

واشارت النائبة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، إلى أن تمكن المرأة والفتيات الشباب فى تنسيقية شباب الاحزاب، والتى انطلقت منذ 3 سنوات خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى الخامس للشباب، بمشاركة المرأة من مختلف الأطياف السياسية، وتمكنت رغم الأيديولوجيات المختلفة للمنضمين إليها أن تكون نواة مثمرة بعدما حظيت بثقة الشارع المصرى سريعاً، والتى تمت ترجمتها بحصد 12 مقعداً بمجلس الشيوخ، و31 مقعداً بمجلس النواب واصبحت فتيات التنسيقية امل وهدف لجميع فتيات مصر وبدات خطواتهن نحو آليات التمكين السياسي.

الأمم المتحدة واليوم العالمي للفتيات

يذكر أن الأمم المتحدة خصصت يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للفتيات لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوقهن ومنحهن المزيد من الفرص أفضل للحياة، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن، هذا التفاوت يشمل مجالات الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف والحق في التعليم والعمل ، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال و الزواج المبكر.