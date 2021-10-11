/655577/محمد-عمارة-يتوقع-نتيجة-مباراة-مصر-وليبيا-ويوجه-نصيحة-لكارلوس-كيروش

أكد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أنه يتوقع أن يكون هناك تغيير في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا مساء اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" أعتقد أن كارلوس كيروش سيقوم بتغيير عبد الله السعيد ويشارك بدلا منه طارق حامد، وذلك من أجل التأمين الدفاعي للفريق خلال مباراة اليوم".

وزاد" أرفض اللعب بثلاثي في خط الوسط ولابد أن يكون هناك هجوم متواصل من لاعبي مصر، ونستغل إندفاعات منتخب ليبيا للتواجد في منطقة الجزاء بصفة مستمرة".

وأكمل" الهجمات المرتدة ستكون مهمة للغاية في لقاء مصر اليوم، ويجب أن يستغل محمد صلاح وعمر مرموش هذه النقطة، وأن يكون هناك توازن دفاعي وهجومي، وأعتقد أن أحمد فتوح سيتواجد في التشكيل الأساسي".

وزاد" كارلوس كيروش يريد أن يكون هناك تماسك دفاعي وأيضا تثبيت في التشكيل الأساسي، ومن الصعب أن يشارك طارق حامد بلا من النني والسولية حال مشاركة عبد الله السعيد".

محمد عمارة

وتابع" النجيل الصناعي لن يؤثر على مستوى لاعبي مصر، ومعظم اللاعبين تشارك بصفة طبيعية على النجيل الصناعي، وهناك أحذية مخصصة لهذه الملاعب، وهناك تعود على الملاعب الصناعية".

واختتم" أتوقع أن تكون المباراة هادئة في بداية المباراة وكل فريق يبحث عن الفوز ولن يكون هناك إندفاع هجومي وتواجد تنظيم دفاعي، من أجل خطف نقاط المباراة الثلاثة، وأتوقع أن يحقق منتخب مصر الفوز بنتيجة جيدة".

وائل جمعة: كارلوس كيروش لا يضم أي لاعب لمنتخب مصر إلا بمعايير فنية.. والمنتخب ملك للجميع

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن هناك معايير للجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل إختيار العناصر الأفضل في منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" الجهاز الفني لمنتخب مصر يسعى لتواجد افضل العناصر خلال الفترة القادمة لأنها هامة للغاية، وكان لابد أن يتم الاعتماد على عدد كبير من القائمة السابقة نظرا لتواجدها وخبراتها مع المنتخب".

وزاد" منتخب مصر مفتوح للجميع، ونريد تواجد أفضل العناصر بشكل متميز، ونريد إظهار اللاعبين وأن نصل لهم أن منتخب مصر للجميع وهذا هو الأهم، وكارلوس كيروش لا يضم أي لاعب إلا بمعايير فنية محددة".

وتابع" كان هناك تواصل مع والد هيثم حسن اللعب المصري، ولكنه قرر أن يفكر كثيراً حتى يعطي القرار النهائي وأكدنا له أننا لن نتواصل مرة أخرى لأن مصر لا تضع في مقارنة مع أي منتخب آخر مع الإحترام للجميع".

واختتم" رسالة لكل اللاعبين أنه لا يوجد أي ضمانات للاعبين من أجل حجز مكان أساسي مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة".