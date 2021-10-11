نقل الكرة بأقصى سرعة.. تدريبات الزمالك قبل لقاء توسكر الكيني

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الإثنين.
وأشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تدريب اللاعبين، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول بالفريق لأفضل مستوى بدني. ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.
ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.
تشكيل الزمالك المتوقع
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء حيث من المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:
في حرسة المرمي: محمد أبو حبل
عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام وأحمد أبوالفتوح وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.
ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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