حمو بيكا بعد إخلاء سبيله في تهمة التعدي على معجب:«تجاوز حدوده واستفزني»

/655580/حمو-بيكا-بعد-إخلاء-سبيله-في-تهمة-التعدي-على-معجبتجاوز-حدوده-واستفزني

خرج مؤدي المهرجانات حمو بيكا لينفي اتهامه بالتعدي على معجب رغب في التقاط صورة معه بالإسكندرية، مؤكدًا أنه هو من تعدى حدوده واستفزه كما أنه سبه.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من مؤدي المهرجانات حمو بيكا بعد إخلاء سبيله في تهمة التعدي على أحد معجبيه.

حمو بيكا ينفي اعتداءه على أحد معجبيه

نشر بيكا مقطع فيديو جديد من الإسكندرية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

قال بيكا خلال الفيديو: "متصدقوش الكلام اللي بيتقال عليا دا كلام كدب ومش صحيح، أنا عمري ما حد هيجي يتصور معايا لله والوطن وأتعارك معاه مفيش الكلام ده، كان في استفزاز وشتيمه منه وتجاوز حدوده معايا وقلة أدب، بس عادي الله يسهله حاله، واللي حصل معايا درس ولازم كل واحد يتعلم من أخطائه".

القصة كاملة حول تعدي حمو بيكا على أحد معجبيه

بدأت القصة بإقتراب معجب من الفنان حمو بيكا لإلتقاط صورة معه، أثنا تواجده في «بنزينة» على طريق اسكندرية الساحل الشمالي ليتفاجئ الشاب بدفع الحارس الشخصي له وسرعان مع انهال عليه بالضرب حتى تورم وجهه.

إحالة حمو بيكا للتحقيق بعد تحطيم وجه معجب

لجأ الشاب للقضاء المصري في أخذ حقه، ومن جانبه أصدرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية بضبط وإحضار حمو بيكا وحارسه الشخصي للتحقيق معه في تلك الواقعة، وكشف التقرير الطبي أن المجني عليه تعرض كسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات، كما تعرض هاتفه للتحطيم.

إخلاء سبيل حمو بيكا

وكان قرار النيابة في تلك الواقع هي خروج حمو بيكا وحارسه الشخصي بكفالة 5 ألاف جنيه لكل منهما بعد مثولهما أمام النيابة لأخذ أقوالهما.