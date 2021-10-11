في اليوم العالمي للفتاة حزب حماه الوطن: نعشن أزهي عصور التمكين  

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دوت الخليج يرصد تعليق حزب فى اليةم العالمي للفتاة

اليوم العالمي للفتاة

أكد اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وهو يولي اهتماما كبير بالمرأة والفتيات وحق الفتيات في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف والحق في العمل ، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر) لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

وأشار اللواء طارق نصير أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال حقوق المرأة والفتاة لم تشهدها من قبل في ظل ارادة سياسية واعية وحكيمة تعمل على تمكين المرأة ووصولها الى اعلى المناصب القيادية.

ومن جانبة قالت الدكتورة راندا مصطفى أمين امانة المرأة بحزب حماة الوطن ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ ان أمانة المرأة قامت بدعم الفتيات في كافة المجالات و مختلف المحافظات واطلقت مبادرة " طاقات الوطن المتجه " والتي من أهم أهدافها دعم وتدريب الفتيات والمراة المعيله كما قامت يتدرب أكثر من ١٠٠ فتاة من قاطني مدينة الأمل .

وأضافت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، ان الدولة وضعت استراتيجية وطنيه لتمكين المرأة و لمكافحة العنف ضد المرأة

جدير بالذكر، أن هيئة الأمم المتحدة قد خصصت يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام للإحتفال باليوم العالمي للفتاة، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات.