دينا فؤاد بعد غلق ماركت «دريم لاند»:«بنتي جالها تسمم منه»

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كشفت الفنانة المصرية دينا فؤاد عن إصابة ابنتها بالتسمم من قبل، بعدما تناولت عبوة حليب من سوبر ماركت يحمل العلامة التجارية لدريم لاند.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة دينا فؤاد على إغلاق سوبر ماركت دريم لاند.

دينا فؤاد تنزعج من سخرية الجمهور على أزمتها مع سوبر ماركت دريم لاند

علقت دينا فؤاد على منشور يتظمن خبر إغلاق الشرطة لسوبر ماركت دريم لاند بعدما تقدمت هي بشكوى ضده قائلة: "الناس اللي بتهبد وخلاص في الكومنتات، الموضوع مش فنانة مشهورة ولا حاجة.. الموضوع أن بنتي شربت منه وجالها تسمم، فياريت بلاش هبد وخلاص.. الحكاية مش نقصاكوا".

دينا فؤاد تتألق في حكاية ماريونيت

على الصعيد الآخر، شاركت الفنانة دينا فؤاد مؤخرًا في حدوتة «ماريونيت» من مسلسل «ورا كل باب»، والحدوتة بطولة محمود عبد المغنى، ودينا فؤاد وميرنا نور الدين، سلوى عثمان وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وتدور حول المشاكل الاجتماعية والأسرية فى المجتمع المصرى

وأعربت النجمة دينا فؤاد عن سعادتها بردود الفعل الواسعة التي حققتها عبر الحكاية، موضحة أنها سعيدة برد الفعل وكذلك مشاركتها للنجم محمود عبد المغني فى الحكاية التي تركت تأثيرًا كبيرًا لدى المشاهدين، موضحة أن نجاح الشخصية يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة، خصوصا وأنها تميل إلى التنوع في اختياراتها.

وأكدت دينا فؤاد أن الحكاية حققت الغرض منها، وبعثت برسالة هامة لكل الأزواج والزوجات، ودقت ناقوس الخطر حول العلاقات الزوجية والمخاطر التي تواجهها بسبب الملل، وألقت الضوء على خطر السوشيال ميديا والجروبات التى تؤدى إلى خراب البيوت.

وأضافت دينا فؤاد أن حكاية ماريونيت جذبتها منذ قرأتها للسيناريو، لكونها تمس الواقع، وحكاية شديدة الخصوصية، مشيرة إلى أن مشاركتها في العمل جاءت عن طريق شركة سينرجي وأحمد صالح مخرج الحكاية، لافتة إلى أن شخصية «مروة» جديدة ولم تجسدها من قبل وتحمل انفعالات متشابكة ومشاكل عديدة تعاني منها السيدات المتزوجات، موضحة أنه دور جديد لم ولن تتناوله الدراما بالشكل المباشر، وأكدت أنها استعانت بالمؤلف محمد سيد بشير وتحدثت إليه وسألته: «أنت شايف مروة إزاي وأنت بتكتبها» فساعدها كثيرًا.