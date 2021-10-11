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تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الإثنين، التحقيقات بشأن مصرع عامل بطلق نارى عن طريق الخطأ.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيقات بشأن مصرع عامل بطلق ناري عن طريق الخطأ

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم، وقال :«إنه لم يقصد قتل الضحية، وأن الطلقة أصابته عن طريق الخطأ».

وأوضح المتهم:« أنه حدثت مشاجرة بين صديقه، وآخرون، يستقلون دراجة نارية، ثم استعان صديقه به لمطاردتهم، وقمنا باستقلال دراجة بخارية، وملاحقتهم، وخلال التصويب باتجاههم، صادف ذلك تواجد الضحية أمام منزله، فخرجت طلقة طائشة اصابته عن طريق الخطأ».

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق

وأمرت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار باقي المتهمين، وجدد حبسه قاضي المعارضات ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، مفادها مصرع أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز" بطلق ناري أمام منزله الكائن بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث الجيزة إلى مكان البلاغ، وبالفحص اتضح إصابة أحد الأشخاص«عامل» بطلق نارى وتم نقله لإحدى المستشفيات وتوفى حال وصوله.

شقيق المجني عليه

وبسؤال شقيق المجنى عليه أمام جهات التحقيق عن الواقعة، قرر أنه خلال تواجده رفقة شقيقه «المتوفى»، أمام مسكنهما فوجئا بقدوم دراجة بخارية، يستقلها شخصان ويلاحقهما شخصان آخران يستقل كلاً منهما دراجة بخارية.

وقام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية فأحدث إصابة شقيقه المشار إليها التى أودت بحياته، وأضاف أنه بمساعدة أهالى المنطقة نجحوا في ضبط مطلق الأعيرة النارية، وأتضح أنه «عامل مقيم بدائرة المركز وبحوزته، بندقية آلية، وعدد من الطلقات من نفس العيار، غطاء وجه «ماسك» دراجة نارية بدون لوحات معدنية المستخدمين فى الضرب الناري، وتم اقتياده إلى ديوان المركز.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وما تزال التحقيقات مستمرة.