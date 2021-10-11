/655586/تعرف-على-نظام-التصفيات-الأفريقية-المؤهلة-لكأس-العالم-2022

تستعد التصفيات الأفريقية من الانتهاء من المرحلة الثانية والدخول في المرحلة الحاسمة والفاصة التي تحدد الوصول لكأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ودائما يكون هناك تغير في نظام الصعود لكأس العالم، فكان الوصول للنسخة الماضية في روسيا كانت بنظام المجموعت ويصل صاحب المركز الأول للبطولة بشكل مباشر.

أما النظام الحالي، فهو تواجد 10 مجموعات، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى التصفية النهائية، ويتم تقسيم المنتخبات إلى مستوى أول ومستوى ثاني.

يلعب الفرق الخمسة صاحبة التصنيف الأول مباراة الذهاب خارج ملعبها، على أن تكون مباراة العودة داخل الديار، وهذه ميزة جيدة لفرق التصنيف الأول في القارة الأفريقية حاليا.

منتخب مصر يتواجد حاليا في التصنيف السادس بين المنتخبات التي من المتوقع أن تصل للمرحلة النهائية لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

والأمل الوحيد للفراعنة هو خروج منتخب نيجيريا من المستوى الخامس والدخول سادسا من أجل تواجد مصر في التصنيف الأول وتجنب مواجهة المنتخبات الكبرى في القارة الأفريقية.

ويتواجد حاليا المنتخبات التي ستكون في المستوى الأول كلا من "السنغال، غانا، تونس، المغرب، الجزائر، نيجيريا.

أما المنتخبات الحاصلة على المركز الأول حاليا في المجموعات الخاصة بتصفيات أفريقيا كالتالي:

الجزائر، تونس، نيجيريا، الجزائر، مالي، جنوب أفريقيا، مصر، السنغال، المغرب، تنزانيا.

كارلوس كيروش: منتخب ليبيا جيد.. ودافعنا أمامهم من أجل إيقاف خطورة المهاجمين.. والتجهيز لمباراة العودة بدأ بالفعل

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن التحضير لمباراة العودة أمام ليبيا بدأ من بعد صافرة مباراة الذهاب اليوم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "سنحصل على راحة غداً قبل السفر في المساء غلى ليبيا لخوض مباراة العودة، وأن اللعب هناك سيكون تحت أجواء مختلفة تمام عن مصر".

نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

وواصل" منتخب ليبيا يفكر في الصدارة من جديد وتحقيق الفوز في لقاء العودة، ويجب أن نستعد للمباراة بشكل مميز".

وأكمل" لعبنا بطريقة دفاعية في بعض أوقات المباراة لأن منتخب ليبيا قام بالهجوم من أجل إحراز هدف التعادل، وكان لابد من الحذر الدفاعي جيداً".

واختتم" قمت بزيادة لاعبي خط الوسط بإضافة طارق حامد من أجل إفساد هجمات المنتخب الليبي، ونجحنا في هذا الأمر وأنهينا الخطورة المباشرة التي كانت لديهم بعد تعديل الطريقة".