/655587/ترتيب-مجموعة-مصر-في-تصفيات-كأس-العالم-2022

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات جمعهما من فوزة في مباراتين وتعادلة في أخري.

بينما يأتي المنتخب الليبي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد فوز في مباراتين وخسارتة في مباراة أمام المنتخب الوطني المصري.

وبعد فوز منتخب الجابون في مباراة اليوم أمام منتخب أنجولا إحتل المنتخب الجابوني المركز الثالث برصيد4 نقاط.

ويتذيل منتخب أنجولا الترتيب برصيد4 نقاط بعد فوزة في مباراة وحيدة وخسارتة في مباراتين.

مباراة مصر وليبيا

أدى المنتخب الوطني صباح اليوم تدريبا تنشيطيا بقاعة الاجتماعات المخصصة للفريق بمقر الإقامة بمدينة بنغازي الليبية، وذلك قبل ساعات من مباراته أمام المنتخب الليبي التي ستنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت البلدين بملعب شهداء بنينا ببنغازي ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم التي يتصدرها المنتخب المصري برصيد 7 نقاط بعد فوزه على نظيره الليبي 1-0 ضمن الجولة الثالثة ليتجمد رصيد منتخب ليبيا عند 6 نقاط.

موعد مباراة المنتخب

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المنتخب الليبي مساء اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2020 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويحتضن ملعب بني غازي في ليبيا المباراة بين منتخبي مصر وليبيا.، ويتم نقل مباراة مصر وليبيا عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتتصدر مصر المجموعة حالياً برصيد 7 نقاط مقابل 6 نقاط لمنتخب ليبيا.

مجموعة مصر

تأتي مصر في صدرارة المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم، برصيد 7 نقاط ولعب 3 مباريات، ويليها منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط و3 مباريات، ثم أنجولا برصيد 3 نقاط والجابون برصيد نقطة واحدة.وتتصدر الجزائر وبوركينا فاسو المجموعة الأولي بعد لعب 3 مباريات بعدد 7 نقاط لكل منهما ويليهما النيجر 3 نقاط وخسر فريق جيبوتي المباريات الثلاثة.

ويسعي منتخب الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.