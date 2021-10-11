المرشحين للكرة الذهبية 2021 بالترتيب

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2021، ويستعرض دوت الخليج قائمة المرشحين لقائمة الكرة الذهبية للموسم الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد الثنائي العربي محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز لاعب خط وسط مانشستر سيتي، في القائمة والتي لم تحدث من قبل أن يتواجد ثنائي عربي في القائمة.

الدفعة الأولى:

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي).

الدفعة الثانية:

الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) والإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

الدفعة الثالثة:

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، الإسباني بيدري (برشلونة)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والإيطالي جورجيو كيليني (يوفنتوس).

الدفعة الرابعة:

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) والدنماركي سيمون كاير (ميلان).

الدفعة الخامسة:

البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الإيطالي جورجينو (تشيلسي)، المصري محمد صلاح (ليفربول)، الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) والبلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي).

الدفعة السادسة:

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، الإسباني جيرارد مورينو (فياريال)، الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).

ريفالدو عن محمد صلاح

وعبر البرازيلي ريفالدو في تصريحات رصدها موقع" ليفربول إيكو" عن إعجابة الشديد بالمستوي المميز الذي يقدمة الفرعون المصري محمد صلاح مع نادية ليفربول الإنجليزي.

وأضاف: صلاح قدم بداية رائعة في الموسم الحالي بإحصاءات مميزة وهدف رائع ضد مانشستر سيتي في نهاية الأسبوع الماضي.

وواصل: «إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي، لأن أرقامه مذهلة من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، كما أنه يحققها في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وهما من أصعب المنافسات في العالم.

وأختتم: «عندما تكون جيدًا في الظروف الصعبة، فأنت بالطبع لاعب كبير وتستحق أن تكون من بين المتنافسين على الكرة الذهبية هذا الموسم.