/655590/مركز-شباب-القضاة يفرض-زعامته-على عرش-كرة-القدم-بكفر-صقر-ويقتنص-السوبر-من-أبن-العاص

نجح فريق مركز شباب القضاة في فرض سطوته على زعامة الكرة بمركز كفر صقر، بعد حصوله علي كأس السوبر في البطولة التي نظمها مركز شباب ابن العاص، فى إطار احتفالاته بذكرى انتصارات أكتوبر.

دوت الخليج

مركز شباب «القضاة» يفرض زعامته على عرش كرة القدم بكفر صقر

واستطاع اللاعب ميسي من تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة ماكرة من نجم الفريق مصطفي العرباوي، الذي استغل حالة الارتباك بين مدافعي ابن العاص ليمرر الكرة خلف المدافعين ليجد ميسي نفسه وحيدًا أمام المرمي الخالى.

حضور بارز لأعضاء مجلس النواب فى نهائي أبو حماد

وقام أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية، يتقدمهم اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن مركز أبو حماد والقرين، والنواب اللواء علي الدين النجار، وعلاء عبدالنبي، وإمام منصور وسكينة سلامة، بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، وذلك في حضور الدكتور ايمن عبدالمقصود مدير عام الشباب بمحافظة الشرقية، والمحاسب طارق العمدة رئيس مركز شباب القضاة.

وضم فريق القضاة كلا من :" عبدالصبور الحضري - حسام زيكا -حمودي الخطيبي- محمد عبدالحميد -السيد ميسي- محمود عبدالعاطي -حازم احمد مصطفي العرباوي -احمد حسيب نصة -محمد احمد عطية -احمد عبدالله "

وفي لافتة لاقت استحسان الجميع، قام المحاسب طارق العمدة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب القضاة، بتقديم هدية تذكارية لمركز شباب ابن العاص بمناسبة افتتاح الملعب الجديد القرية.

يذكر أن أمانة حزب مستقبل وطن بكفر صقر، برئاسة أسامة زكريا، قد كرمت شهداء حرب اكتوبر ومنحتهم درع الحزب تقديرًا للشهداء، وذلك علي هامش احتفالات مركز شباب ابن العاص بانتصارات أكتوبر.