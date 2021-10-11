بصور من الشباب.. دنيا سمير غانم تعبر عن اشتياقها لوالديها الراحلين

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دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة دنيا سمير غانم لوالديها الراحلين.

صورة نادرة لسمير غانم ودلال عبد العزيز

نشرت دنيا عدة صور لوالدها ووالدتها الراحلين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر الثنائي خلالهما بالأبيض والأسود وهما في حالة سعادة وانسجام.

وعلقت عليهم قائلة: "وحشتوني أوي يا أغلى وأنقى وأطيب ناس في الكون.. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى يارب وصبرنا علي فراقهم".

دنيا سمير غانم تتسلم جائزة والديها بالمهرجان القومي للمسرح

وتسلمت الفنانة دنيا سمير غانم، مؤخرًا، في أول ظهور على الساحة الفنية عقب وفاة والديها، جائزة تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز ضمن المهرجان القومي للمسرح المصري.

أول ظهور لدنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد وفاة والديها

وظهرت دنيا سمير غانم، خلال حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح مرتدية اللون الأسود أي ملابس الحداد، بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم، ووفاة والدتها التي لحقته الفنانة دلال عبد العزيز، وبكت دنيا خلال التسليم وقالت اشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا.

وفاة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

الجدير بالذكر أنه أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز مساء يوم السبت الموافق 7 أغسطس من شهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وشيعت جنازة الفنانة دلال عبد العزيز ظهر اليوم التالي من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل، بجانب زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وكان نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى، أي قبل شهرين من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تستطع أن تفارقه حتى بعد مماته لتلحق بع اليوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس تاركين حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور.