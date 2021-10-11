رئيس الرقابة الإدارية: منظومة مكافحة الفساد تطورت خلال السنوات الماضية

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير حسن عبدالشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنه يسعدنى إعداد هذه الكلمة فى أعقاب إنجاز جديد تحقق فى مسار الوقاية من الفساد ومكافحته، فمنذ أن تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية الحكومة، ومنظمات المجتمع المدنى والتى بلغت عددها (104) جهة فى تنفيذا الأهداف والإجراءات التنفيذية للاستراتيجية.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية: نفخر اليوم بنشر نتائج متابعة اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته للعامين الأول والثانى من الاستراتيجية معلنين تحقيق نسبة 85.27% من مستهدف العامين بواقع نسبة (60.59%) من جملة أهداف وإجراءات الاستراتيجية.

وتابع: وهنا وجب التذكير بما شهدته منظومة مكافحة الفساد فى مصر من تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، فقبل عام 2014 لم يكن لدى مصر إستراتيجية موحدة لمكافحة الفساد، حتى إصدار تعديل دستور مصر 2014 والذى تضمنت مادته (218) التزام الدولة بمكافحة الفساد وقيام الهيئات والآجهزة الرقابية بوضع ومتابعة تنفيذ لستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالفشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، مضيفا: بإرادة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد تم إطلاق استراتيجيتنا الأولى 2018/2014 والتى تحقق من خلالها نجاحات متميزة، كما تم إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية 2022/2019 والتى عالجت التحديات التى واجهتنا فى متابعة تنفيذ المرحلة الأولى وكان أبرزها صعوبة قياس التقدم المحرز فى التنفيذ ومعرفة قياس ما تم إنجازه من الخطة مقارنة بمستهدفاتها.

وأكمل عبدالشافى: بمتابعة دورية من رئيس الجمهورية ننفذ اليوم توجيهاته بنشر نتائج متابعة العام الثانى للكافة، تأكيدا على إلتزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة فى عرض ما تحقق من الإستراتيجية شاملة أفضل الممارسات الناجحة وكذلك التحديات ليشاركنا المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والأطراف المشاركة فى التنفيذ العلم والتعقيب والتوصيات، تقويما لمسار جهود المتابعة وتفعيلا لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية والمشاركة.