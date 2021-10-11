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من جانبها قالت دكتورة مارى إسحق أثناء الزيارة إن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982 تحت مظلة الكنيسة الأسقفية حيث تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.
وتعرف ويلبى على مشروع ترجمة الكتاب المقدس للغة الإشارة الذى ترعاه الكنيسة الأسقفية حيث تابع أخر مستجدات هذا العمل مع القائمين على المشروع.
وخلال الزيارة، شارك رئيس أساقفة كانتربرى، فى أحد الأنشطة الرياضية التى نظمها مشروع معا نزرع شجرة أمل الذى يجمع بين شباب مسلمين وأقباط بهدف إثراء ثقافة الحوار والعيش المشترك بين الجميع.
واختتم ويلبى زيارته بترأس صلوات القداس الإلهى بكنيسة يسوع نور العالم الأسقفية وسط حضور كثيف من شعب الكنيسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى ختام زيارته.. رئيس «كانتربرى» يتفقد وحدة الصم الأسقفية بمصر القديمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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