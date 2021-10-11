فى ختام زيارته.. رئيس «كانتربرى» يتفقد وحدة الصم الأسقفية بمصر القديمة

جدة - نرمين السيد - تفقد جاستن ويلبى رئيس أساقفة كانتربرى، وحدة الصم الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية بمصر القديمة برفقة الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن أنشطة الوحدة.





من جانبها قالت دكتورة مارى إسحق أثناء الزيارة إن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982 تحت مظلة الكنيسة الأسقفية حيث تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

وتعرف ويلبى على مشروع ترجمة الكتاب المقدس للغة الإشارة الذى ترعاه الكنيسة الأسقفية حيث تابع أخر مستجدات هذا العمل مع القائمين على المشروع.

وخلال الزيارة، شارك رئيس أساقفة كانتربرى، فى أحد الأنشطة الرياضية التى نظمها مشروع معا نزرع شجرة أمل الذى يجمع بين شباب مسلمين وأقباط بهدف إثراء ثقافة الحوار والعيش المشترك بين الجميع.

واختتم ويلبى زيارته بترأس صلوات القداس الإلهى بكنيسة يسوع نور العالم الأسقفية وسط حضور كثيف من شعب الكنيسة.