 قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 5 مناطق بالجيزة الجمعة المقبلة  

أوضحت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة ٨ ساعات؛ وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢١ وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت الموافق ١٦ / ١٠ / ٢٠٢١، علما بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي "أوسيم - ناهيا - صفط اللبن - شنباري - برطس" وضعف المياه بمناطق "المناشي البلد - الجلاتمة - بهرمس - ذات الكوم ".

ويأتي ذلك في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي من بينها مشروع مياه الخزان الأرضي الذي يتطلب الربط بين خط السحب قطر ٩٠٠ مم والخزان، فإن الأمر يستلزم غلق المياه عن الخط قطر ١٠٠٠ مم الخارج من محطة مياه إمبابة لتنفيذ أعمال الربط.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

ونوهت محافظة الجيزة إلي أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورا.

وتهيب المحافظة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.