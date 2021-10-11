بعثة الزمالك لليد تصل القاهرة بعد انتهاء مشاركتها ببطولة العالم للأندية

وصل مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عائدة بعد انتهاء مشوار الفريق ببطولة العالم للأندية المقامة بالسعودية.

وحرص فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة، على استقبال بعثة يد الزمالك، داخل مبنى الركاب رقم 2 فور وصولها على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية.

وحصد فريق يد الزمالك، المركز الخامس ببطولة "سوبر جلوب" بعد فوزه على الوحدة السعودي ٤٢-٢٢ ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.