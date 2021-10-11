/655595/دقت-ساعة-العمل--كوادر-التنسيقية-يتحولون-إلى-خلايا-نحل-لتحقيق-صالح-البلاد

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقديم الأداء النموذجي للكيان السياسي الشاب الواعد، حيث يتحرك قياداتها في مسارات مختلفة، بحالة تكثيف للنشاط أقرب إلى خلايا النحل، التي يؤدي كل منها وظيفة نوعية يصل صداها إلى باقي مكونات العمل الدؤوب.

يرصد دوت الخليج نتاج العمل الفائق خلال 48 ساعة فقط، شملت جهود وتحركات كانت تتطلب أسابيعا من العمل بالنسبة لكيانات سياسية في فترات سابقة، حيث سعى فرسان التنسيقية لكل أزمات الصيادلة، والمشاركة في المؤتمرات الهامة عن زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية، وذلك قبل أن يسارعوا لخدمة المجتمع بطلبات خدمية لتحريك القوافل الطبية وحل مشكلات القرى.

حل الأزمات

نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ في حل أزمة تكليف الصيادلة من خريجي دفعتي 2018 و2019، بعد إعلان وزارة الصحة اليوم تكليف باقي دفعة 2019، وذلك بعدما تقدم النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بطلب إحاطة لوزير الصحة، كما تقدم النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب والأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة.

وأكد نواب التنسيقية أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فاجئت خريجي دفعتي 2018 و2019 بعد انتظار دام 3 سنوات بإعلان تكليف جزء لا يتعدى 30٪ منهم وبالمخالفة للقواعد القانونية المستقرة منذ 1974، وانتقدا النواب غياب أسس الاختيار والتكليف سواء طبقا لسنة التخرج أو الدراسات العليا والمجموع، وإغفال تكليف الصيادلة الحاصلين على درجات علمية بعد التخرج كدبلومة وماجستير، فضلا عن التمييز بين الطلاب في برنامج الصيدلة العام والكلينكال وهي برامج معتمدة في المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل هذه الأمور تؤدي إلى فقدان الثقة بين شباب الصيادلة والنقابات التي تسعى لاحتواء الموقف، وتم إحالة الاقتراح برغبة وطلب الإحاطة للجنتي الصحة بالمجلسين قبل أن تحل الأزمة اليوم بقرار من وزارة الصحة.

دعم الاقتصاد

بدأب واضح، شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وضم وفد التنسيقية محمد سالم عضو اللجنة الاقتصادية، والدكتورة حنان وجدي أمين سر اللجنة الاقتصادية بالتنسيقية، والإعلامي أحمد عبدالصمد عضو التنسيقية، مع عدد من المسئولين الكبار بالوزارات والجهات الحكومية المعنية المختلفة، ونواب من البرلمان، وعدد من المصريين بالخارج، وممثلون عن المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والعالمية، وممثلون وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية عبر ركائز المشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، وهي: التحويلات النقدية، ونقل المهارات، وتعزيز التراث الثقافي، والعمل الخيري، وكذلك التجارة والاستثمار، إلى جانب عقد حوار وجمع أفكار ومساهمات الخبراء لدعم صياغة توصيات جادة لتوجيه التحويلات النقدية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

تدريب وتطوير

إعمالا لشعار سياسة بمفهوم جديد، اجتمع أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بمحافظة الإسكندرية لمناقشة خطة عمل نواب التنسيقية خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب ووضع الأجندة التشريعية التي سيعمل نواب التنسيقية على إقرارها وآليات استخدام الأدوات الرقابية.

وذلك للارتقاء بالأداء الرقابي لأعضاء التكتل بمجلس النواب بهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بمختلف القطاعات، ويستمر معسكر نواب التنسيقية بالإسكندرية لمدة ثلاثة أيام، تنتهي غدا الثلاثاء، تجري المناقشات خلالها في كافة الموضوعات البرلمانية محل اهتمام أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وفد أعضاء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة الإسكندرية في إطار معسكر نواب التنسيقية الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة خطة العمل خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، وخلال اللقاء؛ رحب محافظ الإسكندرية بأعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب على أرض الإسكندرية، مشيداً بمدى الاهتمام الذي توليه الدولة في ظل توجيهات القيادة السياسية لتمكين الشباب.

خدمات رائدة

لايتوقف كوادر التنسيقية عن الأدوار الخدمية، حيث أعلنت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلاق قافلة طبية مجانية لمدينة الواحات البحرية، كأحد القرى الأكثر احتياجا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف محافظ الجيزة والنائبة غادة على، وتنظيم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وقالت الدكتورة غادة على، أن القافلة الطبية الموسعة لأهالى الواحات البحرية مدعمة بأكثر من 50 طبيبا بشريا وصيدليا وفنى تمريض فى تخصصات مختلفة بالتعاون مع مستشفيات جامعة القاهرة والجامعة البريطانية ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة والجمعية المصرية للشعب الهوائية، وذلك لعلاج المرضى غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج فى العديد من التخصصات وتركيب الأطراف الصناعية السفلية مجانا.

كما تقدم النائب أحمد رمزى ناجى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال أعمال مشروع الصرف الصحى لقرية نكلا بمنشأة القناطر.

وقال أحمد رمزى فى طلبه، أن مشروع الصرف الصحى بقرية نكلا صد له قرار إسناد للشركة المنفذة بتاريخ 7نوفمبر 2018، وأنه عند البدء فى تنفيذ المشروع تبين أن اللوحات التنفيذية للمشروع تحتوى على جزء داخل الحيز العمرانى تمثل حوالى 40% من إجمالى المشروع، وأنه يوجد جزء خارج الحيز العمرانى والذى يمثل حوالى 60% من إجمالى المشروع، حيث أن اللوحات التنفيذية للمشروع تمثل مناطق تم بنائها قديما وتم إدراجها باللوحات التنفيذية المطروحة من خلال الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

سياسة المشاركة

يسارع فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للاصطفاف مع القوى الحزبية والسياسية، ومد جسور وأواصر التعاون، وهو ماوضح من خلال مشاركة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الحفل الختامى الذى نظمه حزب المحافظين بمقر الحزب بجاردن سيتى، لمشروع محاكاة النظام السياسى المصرى.

ضم وفد التنسيقية كل من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وإيمان طلعت، ومحمد السيد سالم، وأحمد موسى، ومحمد راضى، وطه أحمد، أعضاء التنسيقية، وقد وتم عرض نموذج محاكاة لمجلس النواب، ونموذج آخر لمجلس الشيوخ، وذلك بحضور رئيس الحزب والأمين العام وأمين التنظيم.