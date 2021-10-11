/655596/النائب-ياسرعمر-الشركة-القابضة-لمصر-للطيران-أمن-قومي-فيديو

أكد النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب، أن الشركة القابضة لمصر للطيران تعتبر أمن قومي لمصر، مشيرا إلى أن الكثير من شركات الطيران العالمية أعلنت تأثرها بجائحة فيروس كورونا، ولجنة الخطة والموازنة تحاول مساعدة الشركة للعودة إلى سابق عهدها.

قانون المشاركة مع القطاع الخاص

قطاع الخاص

وقال النائب ياشر عمر، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن اللجنة انتهت من اقرار تعديلات 2019، قانون مشاركة مع القطاع الخاص فى المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، تعديلات 2019 واقرارها لعرضها على المجلس للعمل بها.

وأضاف ياسر عمر، انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، من مناقشة 41 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك من إجمالي 80 مادة تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ووجهت اللجنة مطالبة إلى الحكومة بإعادة صياغة المادة رقم 42 الخاصة بتحصيل الموادر بغير الطريق النقدى، وشهدت المادة 24 جدلا حول استبدال مجلس الشيوخ للفظ المصروفات والإيرادات الوارد من الحكومة بلفظ الموارد والاستخدامات، وقال النائب محمود قاسم إن لفظ الاستخدامات أدق وأشمل، وأنه يجب استخدامه بدلا من لفظ النفقات الوارد فى الدستور والذى تلتزم الحكومة باستخدامه فى القوانين.

ورأى في هذا السياق، وكيل اللجنة ياسر عمر، ضرورة إضافة تعريف للفظ الاستخدامات فى باب التعريفات الموجود فى القانون، لافتا إلى أنه يجب استخدام مصطلحات تتماشى مع المصطلحات المحاسبية الدولية.

يشار إلى أنه قبلها قد وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، كما وافقت على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.