/655600/بعثة-الزمالك-تصل-القاهرة-بعد-المشاركة-في-كأس-العالم-للأندية-لكرة-اليد

عادت بعثة نادي الزمالك لكرة اليد، إلى مصر وذبك بعد نهاية مشوارها في بطولة كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووصلت بعثة القلعة البيضاء إلى مطار القاهرة من قليل قادمة من السعودية، بعد الحصول على المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وتمكن نادي الزمالك أن يحقق المركز الخامس عن جدارة وتخطى عقبة الوحدة السعودي بنتيجة 42/22 وكانت هذه المباريات الترتيبية من الخامس إلى العاشر.

وخسر نادي الزمالك مباراة واحدة في البطولة وكانت أمام برشلون ةالإسباني في مباراة قوية وماراثونية، وخسر الفريق بفارق 5 أهداف فقط، ولكن تمكن بطل دوري أبطال أوروبا أن يحقق الفوز.