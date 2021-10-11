تعرف علي التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا استعداداً لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم

/655601/تعرف-علي-التشكيل-الرسمي-لمنتخب-ليبيا-استعدادا-لمواجهة-مصر-في-تصفيات-كأس-العالم

أعلن المدير الفني للمنتخب الليبي كليمينتي عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة اليوم أمام المنتخب الوطني المصري في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي بطولة كأس العالم 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد التشكيل الرسمي للمنتخب الليبي تواجد اللاعب حمدو الهوني في قيادة الخط الهجومي للفريق بصفة أساسية بعدما كان إحتياطياً في مباراة الجولة الماضية.

وجاء تشكيل المنتخب الليبي كالتالي:

حراسة المرمي:محمد نشنوش

خط الدفاع: المعتصم صبو - عبد الله الشريف -على سلامة - سند الورفلي

خط الوسط: فيصل البدري - المعتصم المصراتي

خط الهجوم: مويد اللافي - حمدو الهوني - الطبال -محمد زعبيه

نتيجة مباراة مصر وليبيا

وكانت مباراة الجولة الماضية أمام منتخب ليبيا انتهت بفوز الفراعنة، بهدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة من منافسات الجولة السادسة من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

سيطر منتخب الفراعنة على احداث الشوط الأول، وتواصل سيل هجمات المنتخب المصري، على شباك المنتخب الليبي، وغياب محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني، في كادر المباراة، والظهور في ركنية وحيده فقط لصالح ليبيا.

أهدر الدولي المصري مصطفي محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، ومهاجم مصر الصريح، في لقاء ليبيا، هدف مؤكد من أقدام محمد صلاح أفضل لاعبي العالم ومهاجم ليفربول الإنجليزي، في الدقيقة السابعة عشر من عمر اللقاء.

نجح محمد الشناوي حارس منتخب المصري في الظهور الثاني له في الشوط الاول في التصدي لأخطر هجمات المباراة من الطرفين، من خلال تصدي لكرة محمد زعبية في نهاية الشوط الأول بقصبة رجلة اليمني، وليغير اتجاهها وتصتدم بالعارضة.

سجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الاول والوحيد في مباراة مصر وليبيا، في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية علي يمين الحارس الليبي.

ترتيب مجموعة مصر

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات جمعهما من فوزة في مباراتين وتعادلة في أخري.

بينما يأتي المنتخب الليبي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد فوز في مباراتين وخسارتة في مباراة أمام المنتخب الوطني المصري.

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وبعد فوز منتخب الجابون في مباراة اليوم أمام منتخب أنجولا إحتل المنتخب الجابوني المركز الثالث برصيد4 نقاط.

ويتذيل منتخب أنجولا الترتيب برصيد4 نقاط بعد فوزة في مباراة وحيدة وخسارتة في مباراتين.

مباراة مصر وليبيا

أدى المنتخب الوطني صباح اليوم تدريبا تنشيطيا بقاعة الاجتماعات المخصصة للفريق بمقر الإقامة بمدينة بنغازي الليبية، وذلك قبل ساعات من مباراته أمام المنتخب الليبي التي ستنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت البلدين بملعب شهداء بنينا ببنغازي ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم التي يتصدرها المنتخب المصري برصيد 7 نقاط بعد فوزه على نظيره الليبي 1-0 ضمن الجولة الثالثة ليتجمد رصيد منتخب ليبيا عند 6 نقاط.