/655602/إلغاء-حفل-محمود-العسيلي-بمسرح-الزمالك-لهذا-السبب

ألغي مسرح الزمالك حفل المطرب محمود العسيلي الذي كان من المقرر إقامته يوم 15 أكتوبر الجاري على مسرح الزمالك فى تمام الساعة 7 ونصف مساءً، مبررين هذا الأمر بظروف خارجة عن إرادتهم.

دوت الخليج يكشف أسباب إلغاء مسرح الزمالك لحفل المطرب محمود العسيلي.

إدرارة مسرح الزمالك تتواصل مع جمهور حفل العسيلي لاسترداد قيمة التذاكر

وطلبت إدارة مسرح الزمالك من الجمهور الحاجز لتذاكر الحفل التواصل معهم بشأن استرداد قيمة التذكرة.

وعلى الجانب الآخر، أيد المطرب محمود العسيلي قرار منع استعانة نجوم الغناء بفلاشة أثناء إحياء حفلاتهم، الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية مؤخرا، بعد اشتباكات حسن شاكوش برضا البحرواي في الأيام القليلة الماضية.

العسيلي يؤيد قرار النقابة في منع الغناء بالفلاشة

أعرب محمود العسيلي عن موافقته لمنع الغناء بالفلاشة من خلال حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اذ كتب: “قرار منع الغناء باستخدام الفلاشة قرار مهم جدامن نقابة المهن الموسيقية و اتمنى انه يتنفذ و بحزم لان دا هيفرق جدا في المنافسة و الذوق العام و هيرجع يشغل كثير من الموسيقيين تاني”.

قلقان أحدث أعمال محمود العسيلي

و تعد أغنية «قلقان» أحدث أعمال الفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمود عسيلي، توزيع & ميكس و ماستر علي فتح الله، ويشارك في إنتاجها شركة دي إس ميديا.

وتقول كلمات أغنية «قلقان»: "قالوا حلوة أنا قلت تجنن قالوا فلتة أنا قلت رهيبة شداني شدة غريبة ليه ليه كل ما اشوفك أبلم لا بسلم ولا بتكلم ومسلم ولا داري أقولك إيه أنا همسك فيكي مش سايبك وأنا حر في ملكي أناني ولا ملى عيني غيرك، تاني مفيش أنا جاي الدنيا أحبك أنا واصل للدرجادي لو مانتيش في الدنيا دي ماجيش، وقلقان بصراحة آه أيوة أنا قلقان إزاي أقاومك وأنا إنسان غلباني وأنا راضي وغلبان وقلقان نعمة وهخاف لا تروح مني دلعك ده حاجة تجنني لو حب ده بحبك أنا كمان”.