صور- بدء ترميم رؤوس الكباش بطريق المواكب الملكية

جدة - نرمين السيد - بدأ فرق عمل مصرى من مرممى المجلس الأعلى للآثار فى ترميم رؤوس الكباش التى تم الكشف عنها مؤخرا عن طريق البعثة الأثرية المصرية العاملة بمشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية، والمعروف باسم طريق الكباش، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثرى جنوب معابد الكرنك ببوابة بطليموس الثالث "يورجيتوس".





وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة نجحت فى الكشف عن ثلاثة رؤوس كباش وأنه فور الانتهاء من أعمال الترميم سيتم تركيبها على أجسام التماثيل الموجودة بطول الطريق، مضيفا أنه من المقرر استكمال أعمال الحفائر بالطريق فى محاولة للكشف عن المزيد. جدير بالذكر أن هناك لجنة أثرية معنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش اختارت مجموعة من الصور النادرة من القرن 19 والتى تروى تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذى يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التى كانت تقام فى العصور القديمة، وصور الملوك الذين ساهموا فى بناء هذا الطريق، وذلك تنفيذا للمعرض الذى سيقام فى أماكن محددة على هذا الطريق.

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