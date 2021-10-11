الأمم المتحدة تشيد بمعرض تراثنا.. وتؤكد: المشروعات الصغيرة عصب الاقتصاد

وأشاد أحمد رزق، نائب ممثل المنظمة "اليونيدو" فى مصر، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، مؤكدا أنه يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية خلال السنوات الماضية بالحرف والمنتجات التراثية.
وقال "رزق" إن مشاركة المنظمة فى معرض "تراثنا" يأتى من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية التى تتعلق بمساعدة المشاركين فى المعرض، التى تقوم بعرض منتجاتها، وهى معظمها شركات متخصصة فى مجال الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية، سواء كانت المشاركات جمعيات أهلية أو من رواد الأعمال أو من المشغولات التى تقوم بها المرأة.
وأضاف أن الخدمات التى تُقدَم للعارضين تشمل مجالات مختلفة، تتنوع بين مجال التسويق والترويج للمنتجات والعلامة التجارية وتطوير الأعمال، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الاستشارية عن طريق مجموعة من الخبراء الاستشاريين المتواجدين فى المعرض على مدار اليوم لمساعدة الشركات العارضة وتقديم الخدمات لهم.
وأكد نائب ممثل المنظمة فى مصر أن المشروعات الصغيرة هى عصب الاقتصاد، وبالتالى تعطيها منظمتنا الاهتمام الأكبر فى الجانب الاستشارى فى النواحى المختلفة فى المشروعات التى لها بُعد فى المجال التنافسى والتسويق، وإضافة القيمة للمنتجات والمعروضات وعرضها بشكل متطور، وهى ما يعطى فرص استثمارية للشباب، مضيفًا أنه يتم مراعاة بُعد التنمية المحلية والمجتمعية.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتح العديد من فرص عمل أفضل للشباب، كما تتيح للشركات مجالات مختلفة والتفكير فى مشروعات التنمية المستدامة، من إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة، إذ تؤهلها هذه المشروعات الاستثمارية لأن تصبح شركات متوسطة.
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