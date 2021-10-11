السيطرة على تسرب غاز شارع التسعين.. وإعادة فتح نفق باقى زكى بالتجمع

جدة - نرمين السيد - وعلى الفور تمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على التسرب وتأمين الحالة بغلق المحابس المؤدية إلى مكان التسريب وإعادة فتح النفق أمام عبور السيارات مرة أخرى بعد التأمين، وجارى حاليا إعمال الأصلاح.

وتطمئن الشركة عملاء القاهرة الجديدة إلى أن الحالة آمنة وأنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق نهائيا.