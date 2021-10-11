جدة - نرمين السيد - وعلى الفور تمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على التسرب وتأمين الحالة بغلق المحابس المؤدية إلى مكان التسريب وإعادة فتح النفق أمام عبور السيارات مرة أخرى بعد التأمين، وجارى حاليا إعمال الأصلاح.
وتطمئن الشركة عملاء القاهرة الجديدة إلى أن الحالة آمنة وأنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق نهائيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيطرة على تسرب غاز شارع التسعين.. وإعادة فتح نفق باقى زكى بالتجمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.