قرار جمهورى بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتى 2017 و2018

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بتعيين عددا من معاونى النيابة العامة من خريجى دفعات 2017 و2018، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون.





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