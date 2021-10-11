فيديوجراف.. محطات مهمة فى العلاقات المصرية- المجرية

جدة - نرمين السيد - كما تم إنشاء أول جمعية صداقة برلمانية مصرية بالبرلمان المجرى فى 2010، وكذلك فإن المجر من أوائل الدول التى أيدث ثورة 30 يونيو. ووصل عدد السائحين المجريين بمصر لأكثر من 65 ألف سائح سنويا، كما أعلنت المجر دعمها الكامل لحصول مصر على مقعد فى مجلس الأمن. وبلغ حجم الاستثمارات المجرية فى مصر 41.5 مليون دولار فى 60 مشروعا.

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