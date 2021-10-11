إنفوجراف- فى يومها العالمى.. جهود مصر لدعم الفتيات

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى جهود مصر لدعم الفتيات، ومنها تجريم الختان ومبادرة صحة المرأة وغيرها. وحققت مصر على أرض الواقع إنجازات ساهمت فى تعزيز حقوق المرأة، حتى تولت مناصب قيادية رفيعة.

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