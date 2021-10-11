قرار جمهورى بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتي 2017 و 2018

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرار جمهورى بتعيين عددا من معاونى النيابة العامة من خريجى دفعات 2017 و2018، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون. وشمل القرار تعيين 128عضوا للنيابة العامة من دفعة 2017، و483 معاونا للنيابة العامة من دفعة 2018.

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