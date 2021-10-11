تعرف على التشكيل الرسمي لمنتخب مصر ضد ليبيا بتصفيات كأس العالم

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، تشكيل الفريق الذي سيؤدي به لقاء ليبيا مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم على النحو التالي:

محمد الشناوي (1)، أكرم توفيق (14) ، أحمد حجازي (6) ، محمود حمدي "الونش" (15) ، أحمد فتوح (13) ، عمرو السولية (4) ، محمد النني (17) ، محمد صلاح (10) ، عمر مرموش (20) ، عبد الله السعيد (19) ، مصطفى محمد (18).

ويطمع الفراعنة في تحقيق أى نتيجة ايجابية أمام منتخب ليبيا؛ لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة، حيث تنص اللوائح على تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط، وهو ما حرص عليه الجهاز الفني في جلساتهم مع اللاعبين بأن مباراة اليوم تعد هي الأهم في مشوار التأهل للمباراة وتحفيزهم على ضرورة تحقيق الفوز على منتخب ليبيا على أرضه من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة، خاصة أن الفوز يقرب الفراعنة من التأهل بنسبة كبيرة للغاية.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط والجابون 4 نقاط وأنجولا 3 نقاط في المركز الأخير، وفي حالة فوز الفراعنة أمام ليبيا ثم الفوز على الجابون بالقاهرة سيحسم بطاقة التأهل رسميا للمباراة النهائية.