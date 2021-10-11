انت الان تتابع تفاصيل خبر تغيرات مفاجئة في سعر الفراخ اليوم 11 أكتوبر 2021 ببورصة الدواجن وسعر الكتكوت الأبيض والبيض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف سعر الفراخ اليوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر الجاري وفق أسعار بورصة الدواجن، والتي شهدت حالة من التغيرات المفاجئة والتأجح الواضح في الأسعار على مدار الأيام الماضية، وأرجع مختصون بالسوق حالة الزيادة الأخيرة في الأسعار إلى إقبال المواطنين عليها، نتيجة الإرتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء.

سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن وسعر الكتكوت الأبيض اليوم

كما شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم زيادة جديدة هو الآخر ليصل إلى 14.75 جنيه، حيث شهد الكتكوت خلال زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

أولاً: سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ثانياً سعر الكتكوت الأبيض شركات

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركة العناني 13.75جنيه شركة الوادي 13.75 جنيه شركة القاهرة للدواجن 13.75 جنيه شركة الوطنية 14.75 كأعلى سعر اليوم شركة نيوهوب إيجيبت 14.5 جنيه رواد النيل 12.5 جنيه الحرمين 13 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم وأسعار البيض

ثالثاً: أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض 46.5 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر 48.5 جنيه.

سعر كرتون البيض البلدي 52 جنيه.

رابعاً: أسعار كتاكيت البط والساسو وسعر الكتكوت الأبيض قطعان

سعر كتكوت الساسو بيور 7.5 جنيه.

سعر كتكوت الساسو 6.5 جنيه.

كتكوت البط المسكوفي 13 جنيه.

كتكوت البط المولر عمر يوم 14 جنيه.

كتكوت بط فرنساوي 8 جنيه.

كما أن هذه هي أسعار بورصة الدواجن، وترتفع الأسعار عن الأسعار المذكورة في محلات التجزئة.