/655603/طارق-الشعري-يكشف-عن-أسباب-ظهور-محمد-صلاح-بمستوى-متواضع-مع-منتخب-مصر

أكد طارق العشري، نجم منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح يتعرض للضغط الشديد عندما يتواجد مع منتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" محمد صلاح لم يظهر بالشكل الذي يتواجد به مع ليفربول، ولكن يقع عليه عاتق كبير من الضغط والرقابة الشديدة من المدافعين".

وزاد" لاعبي منتخب مصر خلال الفترة الماضية لم يقدموا المستوى المطلوب، وليس محمد صلاح فقط، والأهم المرور من الأزمة الحالية وتخطي مباراة ليبيا والوصول للنقطة العاشرة في تصفيات افريقيا وضمان التأهل في الجولة القادمة".

وأكمل" مباراة ليبيا ستكون صعبة للغاية ولكن منتخب مصر يستطيع التعامل مع الأمر بحرص شديد والأهم الحصول لعى نقاط المباراة الثلاثة وتجنب الهزيمة".

ويلعب منتخب مصر بعد ساعة من الأن أمام ليبيا ضمن مباريات الجولة الرابعة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وليد سليمان: قررت الاعتزال الدولي خلال منافستي لـ محمد صلاح وساديو ماني على الأفضل في أفريقيا.. وتعرضت للظلم في هذا الأمر

أكد وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، أنه قرر الاعتزال الدولي عندما كان متواجداً في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا بجانب محمد صلاح وساديو ماني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "دي ام سي" أرفض الحديث عن تحكم محمد صلاح في اختيارات لاعبي منتخب مصر".

وتابع" ضغط مباريات الدوري المصري الموسم الماضي كان سببا في خسارة البطولة وأيضا السفر في أفريقيا كان له سبب كبير، وتعاهدنا على تحقيق الفوز بالبطولات القادمة".

وواصل" وللحديث عن الخصومات من إدارة الأهلي بعد الخسارة للبطولات، وتقدر بـ 300 ألف جنية، وأن أي قرار من إدارة النادي يتم تقبله، والنادي لا يتأخر على أي لاعب".

وأكمل" بيتسو موسيماني لم يغضب من عقوبة الـ 300 ألف جنية بعد خسارة السوبر المصري، وكان هناك خصم أكبر بعد خسارة مباراة صن داونز وتقبلنا القرار لأنه لا يصح أن نتعرض لهذا الأمر".

وأردف" مانويل جوزية أفضل من لعبت تحت قيادته في النادي الأهلي، وكان يقدم لي جميع النصائع من أجل المواصلة على النجاح، أما عن باتريس كاريترون مدرب الأهلي السابق أنه قد تعرض للظلم داخل الأهلي ولم يتمكن من جلب لاعبين للنادي والجماهير لا تتحمل خسارة بطولة أفريقيا".

واختتم" أتمنى الفوز مع النادي الأهلي بكل البطولات خلال الفترة القادمة، والتوفيق والنجاح لمنتخب مصر في لقاء ليبيا".