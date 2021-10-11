/655605/طارق-العشري-مباراة-مصر-وليبيا-ستكون-صعبة-والأهم-هو-النتيجة-قبل-الأداء-وكارلوس-كيروش-معذور

أكد طارق العشري، نجم مصر السابق، أن منتخب مصر كان على موعد مع مباراة هامة أمام ليبيا في لقاء الذهاب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" عندما تواجد كارلوس كيروش مع منتخب مصر، جاء في وقت صعب للغاية، وتمكن أن يحقق الفوز في لقاء الذهاب، والأن لدينا مباراة العودة وأتمنى أن نحقق الفوز".

وزاد" لابد أن يكون هناك دعم لمنتخب مصر، خلال الفترة القادمة وسوء الأداء بسبب أن المرحلة الحالية سوف تحدد مصير مصر في الفترة القادمة، والأهم حاليا النتيجة وليس الأداء".

وأكمل" تصدر مصر للمجموعة السادسة يمثل إراحة نفسية كبيرة والتربع على قمة المجموعة لديه أهمية كبيرة، والبماراة اليوم ستكون صعبة للغاية، وملعب المباراة نجيل صناعي وغير محبب للاعبين المصريين ولاعبي ليبيا لديهم محبة للنجيل الصناعي".

واختتم" لاعبي ليبيا لديهم تواجد خططي داخل أرض الملعب ولديهم مدرب كبير، ويجب أن يكون هناك سرعة في التحولات الهجومية، ونستطيع تحقيق الفوز أمام ليبيا".

طارق العشري: مباراة إنبي ستكون صعبة على الأهلي بسبب خسارة السوبر.. وموسيماني حيران

تحدث طارق العشري مدرب نادي إنبي السابق عنتوقعاتة لمباراة اليوم أمام نادي إنبي في كأس مصر وأسباب خسارة النادي الأهلي لبطولة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وقال العشري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت, أن مباراة اليوم ستكون صعبة علي فريق النادي الأهلي خاصةً بعد خسارة الفريق لبطولة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وأضاف: الأهلي لدية دوافع كبيرة من أجل الفوز ومصالحة جماهيرة وسيسعي إلي إنهاء المباراة مبكراً.

وواصل: فريق إنبي لدية طوح للفوز ولكن دون ضغوط مثل الضغوط علي النادي الأهلي.

وأختتم : لابد أن يتعامل موسيماني مع اللاعبين بشكل إيجابي ومحاولة رفع الضغوط الكبيرة التي يحملها اللاعبين بعد خسارة مباراة السوبر.

موعد مباراة الأهلي

ويدخل النادي الأهلي مباراته اليوم السبت أمام فريق إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويفتقد الاهلى الليلة الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود متولي وحسين الشحات بسبب الإصابة بجانب محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجاي، فيما سيعود المالى اليود يانج والمغربى بدر بانون للتشكيلة الأساسية مع الدفع بالصفقات الجديدة والمعارين.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي

محمود البنا حكمًا للساحة، محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، حكمين مساعدين، ومجدي خاطر حكمًا رابعًاَ.