/655606/فتاة-تقسوا-على-والدها-بشدة-على-فيس-بوك-قد-يسامحك-الله-أما-أنا-فلا

«أتمنى أن يسامحك الله على ما حرمتني منه يومًا، أما أنا فلا» عباراتٍ مؤلمة وجهتها إحدى الفتيات لوالدها الذى من المتوقع أنه قد هجرها منذ فترة.

دوت الخليج

فتاة «بلوجر» تقسوا على والدها: سأكون خصمك أمام الله

الفتاة قالت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أتمنى أن يسامحك الله على ما حرمتني منه يومًا، أما أنا فلا".

وتابعت:" لا تعلم مدى قسوة هذا المشهد ومشاهد أخرى كثيرة، ولكن كعادتي أن لا أروى القصة أبدًا.. أنت سلبتني حقي فى معايشتها بكامل إرادتك وبدون أعذار».. كانت تلك الرسالة القاسية قد وجهتها الفتاة هاجر عمر لوالدها عبر منصة فيس بوك.

هاجر عمر، هى إحدى اليوتيوبرز المعروفين، وفاجأت جمهورها أمس بمنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتوجيه لوم شديد اللهجة لوالدها، مؤكدة على أنه قصر فى حقها، وسلبها حقًا من حقوقها بدون أعذار تُذكر.

ونشرت الفتاة هاجر، صورة لفتاة صغيرة رفقة والدها، متمنية لهم السعادة، إلى جانب إحساسها بفقدان الحنان الذى تمنته من والدها.

وقالت بصيغة قاسية:" أنت سلبتني حقي فى معايشتها بكامل إرادتم وبدون أعذار" وذلك فى إشارة منها إلى الفتاة التى تسير رفقة والدها بإحدى الشوارع.

وتابعت الفتاة حديثها:" لدينا لقاء مطول أمام الله.. سأروى لله القصة كاملة رغم يقينى بأنه بالطبع يعلم.. لذلك يحرمك الآن من حنانى.. رغم حنانى للعالم أجمع». وأختتمت:" أنا الآن أكبر ورغم ذلك مازلت أبكى كلما رأيت أحدهم يعانق فتاته المدللة وادعوا الله لهم بالبركة والحب واتوجه إلى الجانب الآخر من السماء......فقط انظر إلى الله.. هو يعلم كيف كانت قسوتك ورفضك لنعمة الله عليك.....الله أيضا له معك حساب مطول".