«فلتت مني في الجونة».. دينا الشربيني وحسن أبو الروس يستقبلان الجونة السينمائي بالغناء

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استعدت النجمة دينا الشربيني والفنان حسن أبو الروس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة المقرر افتتاحها يوم الأربعاء المقبل، بالغناء والرقص.

دوت الخليج يرصد استعدات الفنانة دينا الشربيني والفنان حسن أبو الروس لمهرجان الجونة السينمائي.

دينا الشربيني تغني وترقص برفقة حسن أبو الروس

شاركت الشربيني جمهورها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلاله برفقة حسن أبو الروس وهما يغنيان ويتراقصان من أمام الشاطئ.

مهرجان الجونة السينمائي في دورته ال 5

هذا وقد بدأت تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق خلال أيام حيث يقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من نفس الشهر، وتزينت المدينة بشعار المهرجان استعدادا لاستقبال الضيوف.

وكان مهرجان الجونة السينمائي كشف عن بوستر دورته الخامسة على الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتى ستنطلق خلال الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر

تقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام.

نجوم الفن يشهدون حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة حضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي وصناع السينما الأجانب من عدة دول.

ويمنح المهرجان جائزة «سينما من أجل الإنسانية» لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية «نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي»، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.