/655608/الدكتورأحمد-عليوة-إيفا-فارما-تنتج-أكثرمن-180-منتج-لتلبية-احتياجات-المرضي-ومتواجدون-فى-أكثر-من-40-دولة-حول-العالم

قال الدكتور أحمد عليوه، مدير العلاقات العامة بشركةإيفا فارما، إن اهتمام الدولة بالوعي الصحي لابد أن يكون بشراكة بين القطاع العام والخاص، لافتا إلى أن شركة لإيفا فارما تأسست منذ عام 199، وتاريخ الشركة يعود إلى 100 عام، موضحا أن الشركة هى أآحدي شركات إيفا جروب التي تأسست عام 1917 وشيدت على التراث القديم.

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شركة إيفا فارما

وأوضح الدكتور أحمد عليوة، مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما، تمتلك 3 مصانع على أرض مصر، منها مصنع الهرم وهو حاصل على موافقة الاتحاد الاوربي مما يتيح له التصدير لدول الاتحاد الاوربي، إضافة الى مصنع بالعاشر من رمضان متخصص بإنتاج الادوية الخاصة بالمناعة فقط، مؤكدا أنها تحتاج الي احترازات التعقيم اكثر من غيرها، فضلا عن إنشاء مصنع حورس فى مدينة السادس من اكتوبر 2012، بهدف توفير الكميات الكبيرة لسد احتياجات السوق وتصدير الفائض للخارج.

أمراض المناعة

وأوضح الدكتور احمد عليوة، مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما، أن الشركة تنتج أكثر من180مستحضر، تلبي من خلالها اغلب احتياجا المريض المصري والعربي والافريقي وتعمل على توفير الادوية للامراض التى تهم الموطن مثل مرض السكر، مضيفا أن الشركة تصدر لحوالي 40 دولة حول العلم متواجد فى اكتر من 40 دولة حول العالم.