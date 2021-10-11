الدكتور أحمد عليوة: «إيفا فارما» تقدم منتجات صحية ذات جودة عالية ونعمل على نشر الوعي الصحي

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أكد الدكتور أحمد عليوه، مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما، أنه من الضرورى على المريض متلقى العلاج أن يتأكد من سلامة «الدواء» وذلك بالنظر لعلامة تسجيلة فى هيئة الدواء، الذى يكون مكتوب على الغلاف.

دوت الخليج

الدكتور أحمد عليوة: إيفا فارما تقدم منتجات صحية ذات جودة عالية

وأشار الدكتور أحمد عليوة، مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما، إلى أن «الشركة» غنية بالعديد من المنتجات الصحية والأدوية التى هى ذات جودة عالية، مؤكدًا على تواجد مضادات للفيروسات، والتى دخلت بدورها ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

الدكتور أحمد عليوة: إيفا فارما تعد من الشركات الأكثر مبيعًا بالنسبة لأمراض السكري

كما أكد الدكتور أحمد عليوة، على أن الشركة تقدم منتجات ذات جودة عالية بالنسبة لأمراض السكري ومضاعفاته، مؤكدًا على أن «إيفا فارم» من أكثر الشركات مبيعًا فى سوق السكر".

وألمح إلى أن شركة «إيفا فارم» تعد من أكثر الشركات مبيعًا فى السوق بالنسبة لأدوية السكر، مضيفًا:" كما علمنا حملات للتوعية بالتهاب الأعصاب الطرفية، وأطلقنا أيضًا حملة إحساسك نعمة».

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يأتى ذلك فى إطار الندوة التى تنعق بموقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، حيث يواصل دوره فى دعم جهود الإعلام الصحى، وتفعيل إطارات التوعية الصحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بندوة حوارية موسعة بمشاركة ممثلى شركة إيفا فارما، إحدى شركات الأدوية الرائدة العاملة في أكثر من 41 دولة حول العالم.