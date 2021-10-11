وزارة الخارجية تنظم جولة للسفراء الأجانب فى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الخارجية، جولة ميدانية فى العاصمة الإدارية لمجموعة كبيرة من السفراء الأجانب المعتمدين حديثًا، فضلاً عن عدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسى الأجنبى، حيث كان فى استقبالهم السفير ياسـر رضا مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية والديوان العام والعاصمة الإدارية.





وذكرت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن الجولة تأتى فى إطار الترتيبات الجارية للافتتاح الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمنت الجولة التعريفية للسفراء الأجانب زيارة الحى الحكومى ومبانى رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان ووزارة الخارجية والحى الدبلوماسى وكاتدرائية ميلاد المسيح التى تُعد الأكبر فى الشرق الأوسط، فضلاً عن مدينة الفنون التى تحتوى على مكتبة العاصمة ومتحف عواصم مصر ودار الأوبرا الجديد.

وألقى السفير ياسر رضا، كلمة أمام السفراء الأجانب أوضح فيها، أن العمل الحكومى سيشهد نقلة كبرى انطلاقًا من العاصمة الإدارية التى تعكس جزءًا من الإنجازات التى حققتها مصر فى السنوات الأخيرة.

وأشار رضا إلى أن انتقال وزارة الخارجية للعمل من مبناها الجديد فى العاصمة الإدارية سوف يتزامن مع مرور مائة عام على تدشين وزارة الخارجية المصرية فى شكلها المعاصر عام 1922.

وأكد السفير ياسر رضا، أن الانتقال للعاصمة الجديدة سيسهم فى تطوير الأداء بشكل يواكب العصر ويليق بصورة مصر فى القرن الحادى والعشرين، مطالبًا السفراء الأجانب - والذين أبدوا تقديرًا كبيرًا لما شاهدوه من إنجازات خلال الجولة الميدانية - بنقل صورة مصر الحديثة لعواصم بلادهم، خاصةً وأن العمل تواصل فى العاصمة الإدارية على مدار العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا وتبعاتها التى أبطأت وتيرة العديد من المشروعات الكبرى فى كثير من دول العالم.