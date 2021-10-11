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فيديو.. مستشار الرئيس للصحة: لم نصل لذروة الموجة الرابعة لكورونا بعد

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فهمى غالى 2021-10-11 20:45 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن حالات الإصابة بكورونا فى زيادة مستمرة، وهو مؤشر على أننا ما زالنا فى الموجة الرابعة ولم نصل بعد إلى الذروة والتى تعنى ثبات الإصابات.

وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء الإثنين، أن من الضرورى الاستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتطعيم ضد كورونا، مؤكدًا أن هناك إقبال شديد على التطعيم فى مصر.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه يجيب تطعيم القطاع الإدارى الذى يتعامل مع المواطنين وهو ما تقوم به الدولة حاليًا.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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