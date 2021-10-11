فيديو.. مستشار الرئيس للصحة: لم نصل لذروة الموجة الرابعة لكورونا بعد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن حالات الإصابة بكورونا فى زيادة مستمرة، وهو مؤشر على أننا ما زالنا فى الموجة الرابعة ولم نصل بعد إلى الذروة والتى تعنى ثبات الإصابات.





وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء الإثنين، أن من الضرورى الاستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتطعيم ضد كورونا، مؤكدًا أن هناك إقبال شديد على التطعيم فى مصر. وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه يجيب تطعيم القطاع الإدارى الذى يتعامل مع المواطنين وهو ما تقوم به الدولة حاليًا.

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