رئيس مياه سيناء يوجه بإزالة التعديات على خطوط النقل

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الزيارة ضمن جولته بقطاع شمال سيناء للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والخطوط الناقلة للمياه.

ووجه عرفة، بسرعة إزالة أى تعديات على الخطوط الناقلة للمياه بكل قوة وحزم لضمان وصول المياه للمدن الواقعة فى نهايات الخطوط، مضيفا أن وصول المياه لمدينتى العريش والشيخ زويد هو أمر حتمى لا يقبل أى تهاون.

وفى إطار الجولة ذاتها، تفقد محطة رفع مياه رمانة والتى تصل سعتها التخزينية إلى 4000 م3، مشيرا إلى أنه يجرى فى الوقت الحالى دراسات فنية متعمقة لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات التى دخلت الخدمة مؤخرا بما يعود بالنفع على المواطنين فى المقام الأول، وأن جودة الخدمات المقدمة للمواطن هى أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.