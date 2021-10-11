أعضاء تنسيقية الأحزاب يديرون النقاش بمؤتمر «التحويلات النقدية والاستثمار»

جدة - نرمين السيد - شهدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مساء اليوم الإثنين، اختتام فعاليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية فى زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، والذى يعقد تحت رعايتها وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى.





تناولت ورش العمل عددًا من المحاور من أبرزها جهود الدولة المصرية فى التنمية المستدامة، لا سيما بعد جائحة كورونا مع تسليط الضوء على الفرص والحوافز المتاحة لمزيد من المشاركة الفعالة من جانبهم فى عملية التنمية المستدامة فى مصر، بالإضافة إلى التحديات التى قد تواجه المصريين بالخارج فى الاستثمار داخل مصر، كما تم من خلالها استعراض عددا من المشروعات والمبادرات القومية واستعراض سبل مشاركة المصريين بالخارج فى التنمية المحلية عن طريق المبادرات والمشروعات القومية، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف.

‏‎واستعرض عدد من من المصريين بالخارج، قصص نجاحهم ورؤيتهم حول سبل زيادة إشراك المصريين بالخارج فى الفرص الاستثمارية الحالية بالدولة، فضلًا عن الاستماع لمقترحات الحضور المتخصص، حول آليات الترويج وسبل التيسير والتشجيع للمصريين بالخارج فى القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقا الخريطة الاستثمارية الحالية وضمن خطة التنمية للدولة، كما ناقشت ورش العمل "دور المؤسسات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية وكيانات تشجيع الاستثمار فى دعم الاستثمار فيما بعد التحويلات" من خلال عدد من الموضوعات الهامة من بينها أهمية التحول الرقمى فى ارتفاع التحويلات النقدية للمصريين بالخارج.

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وقدمت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشكر على المشاركة الفعالة من جميع الحضور، مؤكدة أنه سيتم رفع جميع التوصيات للجهات المعنية، وإعلانها بشكل رسمى من اللجنة المنظمة للمؤتمر عقب صياغتها فى صورتها النهائية.

‏‎تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد ثلاث ورش عمل فى اليوم الثانى والأخير من أيام المؤتمر، وكانت الأولى بعنوان "دعم جهود تنمية المجتمع بعد كوفيد-19: التحديات والفرص والحوافز" وأدار الجلسة الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقسة شباب الأحزاب والسياسيين، والثانية بعنوان "توجيه التحويلات نحو الاستثمار: استعراض فرص الاستثمار فى مصر" أدارها محمد سالم عضوٍ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والثالثة بعنوان "دور المؤسسات الحكومية وكيانات تشجيع الاستثمار فى دعم استثمار ما بعد التحويلات"، وأدارتها الدكتورة حنان وجدى أمينة سر اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.